Минюст США подал в суд на Google из-за монополизации рынка цифровой рекламы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США подало в суд на Google (структура Alphabet Inc.), обвинив компанию в монополизации рынка цифровой рекламы. Это чревато для компании затяжными судебными разбирательствами, которые могут иметь серьезные последствия для рынка в целом, газета The Wall Street Journal.

В иске Минюста, к которому присоединились восемь штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, говорится, что Google злоупотребляет своей позицией ведущего игрока в сфере рекламы для сайтов и мобильных приложений. По мнению истцов, действия компании наносят ущерб веб-дизайнерам и рекламодателям, которые пытаются продвигать конкурирующие продукты.

Минюст хочет, чтобы суд обязал Google аннулировать "неконкурентные приобретения", например, сделку по покупке платформы интернет-рекламы DoubleClick от 2008 года. Кроме того, он требует возмещения убытков от лица государственных ведомств США и настаивает на выделении сервиса Google Ad Manager в самостоятельную компанию.

"В течение 15 лет неконкурентные практики Google позволяли компании останавливать развитие конкурирующих технологий, манипулировать механикой аукционов, ограждать себя от конкуренции и заставлять разработчиков использовать ее инструменты, - говорится в иске. - Google занималась вытеснением конкурентов, которое существенно ослабило, если не уничтожило, конкуренцию на рынке цифровой рекламы".

В 2020 году Минюст США подал другой иск к компании, обвинив ее в препятствовании конкуренции в сфере поисковых сервисов. Google оспорил эти претензии в суде. Разбирательства по этому делу должны начаться в текущем году.

За последние 12 месяцев акции Alphabet подешевели на 24%.