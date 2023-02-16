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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Эксперт назвал наиболее частые цели успешных хакерских атак

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Чаще всего хакеры успешно атакуют IT-компании, страховые и медицинские учреждения, а также промпредприятия, сообщил журналистам директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков.

"В топе по инцидентам - IT-компании, страховые и медицинские учреждения. Дальше идут промышленные предприятия. Задача всех этих атак - навредить как можно большему количеству людей. Это так называемый хактивизм", - отметил он.

По его словам, IT-компании находятся в зоне интересов хакеров, потому что "если взломать один интегратор, то можно получить доступ условно к 50 другим компаниям". Медицинские учреждения привлекают хакеров из-за низкого уровня защищенности от кибератак.

Взламывая промпредприятия, хакеры чаще всего пытаются извлечь данные с целью публикации конфиденциальной информации.

"При этом остановов производства в результате таких инцидентов не было. Атака хакеров обычно длится в течение нескольких часов. Если бы хакеры не торопились, то теоретически у них была бы возможность нанести большой урон производству", - полагает Новиков.

По данным исследования актуальных киберугроз Positive Technologies, с которыми ознакомился "Интерфакс", в IV квартале 2022 года число кибератак в России выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В частности, количество атак, направленных на IT-компании, возросло в РФ на 18%, на страховые компании - более чем в 2 раза. Чаще всего кибератаки приводили к утечкам конфиденциальной информации (56% от общего числа инцидентов) и нарушениям основной деятельности (29%).

Positive Technologies Алексей Новиков
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