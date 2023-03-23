Акции Coinbase подешевели на 15,8% после получения биржей уведомления от SEC

Фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Котировки акций Coinbase Global упали на 15,8% на дополнительной сессии в среду после того, как оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи обнародовал предупреждение от регулятора о возможном нарушении закона о ценных бумагах.

Coinbase получила уведомление от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что может привести к выдвижению формальных обвинений в дальнейшем, отмечает MarketWatch.

"Мы запросили у SEC разумные правила торговли криптовалютой для американцев. Вместо этого мы получили юридические угрозы", - говорится в блоге Coinbase.

Криптовалютная биржа заявила, что попросила регулирующие органы уточнить, какие активы на ее платформах, по мнению SEC, могут быть ценными бумагами, но комиссия отказалась это сделать. Coinbase назвала это "поверхностным расследованием".

"Будьте уверены, продукты и услуги Coinbase продолжают работать в обычном режиме - новости не требуют каких-либо изменений в наших текущих услугах или продуктах", - отметили в компании.