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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

"Ростелеком" закрыл сделку по покупке разработчика антифрод-систем Fuzzy Logic Labs

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" закрыло сделку приобретения 100% ООО "Фаззи Лоджик Лабс" (Fuzzy Logic Labs, разработчик антифрод-систем), сообщила пресс-служба оператора.

Сумма сделки не называется. Интеграция "Фаззи Лоджик Лабс", как запланировано займет чуть менее полугода.

"Мы усилим команду компании необходимыми специалистами и поддержкой в продвижении", - сказал через пресс-службу первый вице-президент - финдиректор "Ростелекома" Сергей Анохин.

Основные направления деятельности компании "Фаззи Лоджик Лабс" - противодействие внешнему и внутреннему мошенничеству, а также отмыванию денег. Компания реализует комплексные ИТ-проекты для организации безопасных транзакций в разных отраслях экономики: от финансового сектора до предприятий розничной торговли.

Благодаря сделке "Ростелеком" сможет развивать передовые платформы обеспечения безопасности транзакций, говорится в пресс-релизе. "Приобретение российского разработчика "Фаззи Лоджик Лабс" позволяет дополнить спектр предлагаемых корпоративным клиентам цифровых продуктов и сервисов для обеспечения безопасности бизнес-процессов, в первую очередь, в области предоставления финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий", - говорится в сообщении.

О сделке "Интерфакс" сообщал в начале марта. Сделка совершена через структуры "Ростелекома": 99,99% ООО "Фаззи Лоджик Лабс" получило АО "Вестелком", оставшуюся долю - АО "АМТ". По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", продавцами выступили два физлица - Александр Вологдин и Федор Ларионов (является гендиректором ООО).

ООО "Фаззи Лоджик Лабс" зарегистрировано в октябре 2016 года. Уставный капитал - 600 тысяч рублей. По итогам 2022 года выручка от продаж составила 344,86 млн рублей, чистая прибыль - 234,54 млн рублей.

Ростелеком Сергей Анохин Fuzzy Logic Labs Вестелеком
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