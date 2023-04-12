В РФ запущен аналог сервиса Downdetector

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), созданный в рамках реализации закона о суверенном Рунете, запустил публичный портал пользователя с сервисом "Мониторинг сбоев", являющимся отечественным аналогом сервиса Downdetector.

"Сервис "Мониторинг сбоев" создан как альтернатива зарубежному ресурсу downdetector.com, который перестал анализировать российские интернет-ресурсы и телеком-услуги после начала специальной военной операции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Главного радиочастотного центра" (ГРЧЦ, подведомственный Роскомнадзору), на базе которого работает ЦМУ ССОП.

Сервис дает возможность пользователям оставлять сообщения о неработоспособности интернет-сервисов, банковских приложений и операторов связи, отслеживать стабильность их функционирования и изучать географию зафиксированных проблем.

На основе сообщений пользователей о проблемах в работе услуг связи и интернет-сервисов на портале формируется тепловая карта сбоев, с помощью которой можно следить за работоспособностью сервисов в разных регионах России. "Таким образом, с помощью сервиса пользователи могут узнать, произошел массовый сбой или единичная ошибка", - сообщили в ГРЧЦ.

Специалисты Центра мониторинга будут проверять проблему и выяснять, с чем она связана, в том числе с помощью информационных систем Центра. При получении большого числа сообщений о сбоях специалисты Центра будут подключаться к решению проблемы совместно с операторами связи и владельцами сервисов, заявили в ГРЧЦ.

На портале также запущен специальный сервис для профильных специалистов - Looking Glass, который даёт возможность получить информацию об IP-адресах, автономных системах и оптимальных маршрутах трафика.

"Ключевая особенность сервиса - использование маршрутной информации непосредственно от всех российских операторов связи посредством информационной системы мониторинга Центра. Это позволяет получать достоверные данные о маршруте на интересующую сеть с точки зрения любого российского оператора", - рассказали в ГРЧЦ, отметив, что данные предоставляются в режиме реального времени.

Через специальный раздел можно перейти в Реестр адресно-номерных ресурсов (РАНР) для поиска информации о сетевых адресах, автономных системах, их взаимосвязях и владельцах. Реестр обеспечивает устойчивость функционирования Рунета. Он содержит информацию об объектах маршрутизации (IP-адреса, автономные системы) и позволяет воспользоваться ей при недоступности зарубежных интернет-регистратур, отметили в пресс-службе ГРЧЦ.

Портал находится по адресу https://portal.noc.gov.ru/