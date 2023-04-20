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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Число базовых станций 5G в Китае достигло 2,64 млн к концу марта

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Китае количество базовых станций сетей связи нового поколения 5G достигло 2,64 млн к концу первого квартала, сообщило Министерство промышленности и информатизации страны.

Число пользователей телефонов, поддерживающих данный стандарт связи, увеличилось до 620 млн. При этом сети 5G покрывают всю территорию страны.

К концу 2022 года в Китае насчитывалось более 2,31 млн базовых станций 5G, при этом за прошлый год было построено около 887 тысяч станций. Число 5G-пользователей на конец декабря составляло 561 млн.

Китай планирует в 2023 году построить около 600 тысяч станций 5G, в результате чего к концу года их количество должно вырасти до 2,9 млн.

Китай 5G
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