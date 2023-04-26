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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Минцифры РФ перезапустит механизм "сквозных проектов" в области электроники

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ планирует перезапустить механизм "сквозных проектов" в области электроники, предполагающий предоставление заказчикам компенсации части затрат на закупку отечественного оборудования, сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Сейчас мы перезапускаем механизм "сквозных проектов". Суть его в том, что мы, в случае если компания-покупатель выбирает российское оборудование, и оно дороже, чем аналогичное зарубежное, компенсируем разницу, чтобы это не ложилось дополнительным бременем", - сказал Шадаев на конференции "Телеком", организованной газетой "Ведомости".

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По его словам, для реализации этой меры потребуется "длинный форвардный контракт, очень значимые объёмы и верификация по качеству, чтобы коллеги были готовы такое оборудование закупать".

"Сквозные" проекты призваны создавать максимально полную вертикально интегрированную цепочку производства отечественной электронной продукции - от материалов до конечных сервисов - и обеспечить массовый спрос на российские микросхемы. Такие проекты могут претендовать на государственные субсидии и позволят перевести российские госкорпорации на отечественные микросхемы, а также развить импортозамещение.

В ноябре 2021 года правительство РФ утвердило постановление, в котором закрепило само понятие "сквозных" проектов, установило регламент выдачи российским организациям субсидий на покрытие части затрат, связанных с разработкой и производством отечественной радиоэлектроники. Кроме того, утвержденное правительством постановление определило правовой статус понятия "якорный заказчик". Принятый порядок предписывает называть "сквозными" любые проекты, в которых якорным заказчиком выступает компания с численностью персонала более тысячи человек.

Предполагалось, что в рамках механизма "сквозных проектов" якорные заказчики гарантируют разработчикам электроники спрос на еще не существующее оборудование, а взамен государство компенсирует до 50% от стоимости заказанной электроники. Телеком-операторы обращались в правительство с просьбой увеличить для них размер компенсации затрат на внедрение отечественного оборудования при реализации "сквозных проектов" до 80%.

Минцифры РФ
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