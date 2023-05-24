В Gartner спрогнозировали рост госрасходов на IT на 7,6% в 2023 году
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Государственные расходы на информационные технологии в 2023 году вырастут на 7,6% и составят около $590 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc..
"Правительства все чаще тратят свои IT-бюджеты на замену устаревших приложений", - отмечает главный аналитик Gartner Апекша Кошик.
Проведенный исследовательской компанией опрос IT-директоров показал, что 57% руководителей в госучреждениях планируют увеличить финансирование модернизации приложений в 2023 году по сравнению с 42% в прошлом году.
Также Кошик обратил внимание на то, что многие правительства сталкиваются с нехваткой специалистов в данной сфере.
"Лимиты на оплату труда и ограниченные ресурсы для привлечения и удержания IT-специалистов становятся сегодня всё более серьезной проблемой", - полагает эксперт.
Рост расходов в этом году ожидается практически во всех категориях. Исключением являются только устройства, поскольку пользователи продолжают пользоваться техникой, купленной в начале пандемии COVID-19.
Наиболее значительное увеличение госзатрат, как ожидается, будет зафиксировано в сегменте программного обеспечения - на 13,5%.
Мировые расходы на IT (млрд долларов США):
|Расходы в 2022г
|Изм. в 2022г
|Расходы в 2023г
|Изм. в 2023г
|ЦОД
|25,760
|11,1%
|26,623
|3,3%
|Устройства
|34,224
|-8,7%
|32,643
|-4,6%
|Внутренние услуги
|66,940
|-2,3%
|69,178
|3,3%
|IT-услуги
|191,958
|3,4%
|209,103
|8,9%
|ПО
|161,894
|10,0%
|183,733
|13,5%
|Услуги связи
|67,583
|-4,9%
|68,514
|1,4%
|Всего
|548,359
|2,9%
|589,794
|7,6%