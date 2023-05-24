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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Gartner спрогнозировали рост госрасходов на IT на 7,6% в 2023 году

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Государственные расходы на информационные технологии в 2023 году вырастут на 7,6% и составят около $590 млрд, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc..

"Правительства все чаще тратят свои IT-бюджеты на замену устаревших приложений", - отмечает главный аналитик Gartner Апекша Кошик.

Проведенный исследовательской компанией опрос IT-директоров показал, что 57% руководителей в госучреждениях планируют увеличить финансирование модернизации приложений в 2023 году по сравнению с 42% в прошлом году.

Также Кошик обратил внимание на то, что многие правительства сталкиваются с нехваткой специалистов в данной сфере.

"Лимиты на оплату труда и ограниченные ресурсы для привлечения и удержания IT-специалистов становятся сегодня всё более серьезной проблемой", - полагает эксперт.

Рост расходов в этом году ожидается практически во всех категориях. Исключением являются только устройства, поскольку пользователи продолжают пользоваться техникой, купленной в начале пандемии COVID-19.

Наиболее значительное увеличение госзатрат, как ожидается, будет зафиксировано в сегменте программного обеспечения - на 13,5%.

Мировые расходы на IT (млрд долларов США):

Расходы в 2022г Изм. в 2022г Расходы в 2023г Изм. в 2023г
ЦОД 25,760 11,1% 26,623 3,3%
Устройства 34,224 -8,7% 32,643 -4,6%
Внутренние услуги 66,940 -2,3% 69,178 3,3%
IT-услуги 191,958 3,4% 209,103 8,9%
ПО 161,894 10,0% 183,733 13,5%
Услуги связи 67,583 -4,9% 68,514 1,4%
Всего 548,359 2,9% 589,794 7,6%

Gartner Апекша Кошик
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