В Gartner спрогнозировали рост госрасходов на IT на 7,6% в 2023 году

"Правительства все чаще тратят свои IT-бюджеты на замену устаревших приложений", - отмечает главный аналитик Gartner Апекша Кошик.

Проведенный исследовательской компанией опрос IT-директоров показал, что 57% руководителей в госучреждениях планируют увеличить финансирование модернизации приложений в 2023 году по сравнению с 42% в прошлом году.

Также Кошик обратил внимание на то, что многие правительства сталкиваются с нехваткой специалистов в данной сфере.

"Лимиты на оплату труда и ограниченные ресурсы для привлечения и удержания IT-специалистов становятся сегодня всё более серьезной проблемой", - полагает эксперт.

Рост расходов в этом году ожидается практически во всех категориях. Исключением являются только устройства, поскольку пользователи продолжают пользоваться техникой, купленной в начале пандемии COVID-19.

Наиболее значительное увеличение госзатрат, как ожидается, будет зафиксировано в сегменте программного обеспечения - на 13,5%.

Мировые расходы на IT (млрд долларов США):