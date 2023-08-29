Google вложит еще $1,7 млрд в центры обработки данных в США

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., инвестирует еще $1,7 млрд в три центра обработки данных (ЦОД) в штате Огайо, передает AP со ссылкой на заявление Google.

У Google есть ЦОД в Нью-Олбани, а в мае компания объявила, что построит ЦОДы в Колумбусе и Ланкастере для поддержки работы технологий искусственного интеллекта и других инструментов.

Дополнительные инвестиции направлены на завершение строительства центров в Колумбусе и Ланкастере и расширение ЦОД в Нью-Олбани, уточнил вице-президент Google по связям с органами власти и публичной политике Марк Исаковитц.

Лейтенант-губернатор штата Огайо Джон Хастед заявил, что Google не получит налоговых кредитов и других льгот на расширение ЦОДов.

В США идет активное строительство центров обработки данных, которые стали желанным источником дохода для местных властей, отмечает агентство. Для работы ЦОДов требуются много электроэнергии и высоковольтные линии электропередач.