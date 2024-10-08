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Google оценивает возможности подключения дата-центров к АЭС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Google в сотрудничестве с электроэнергетическими компаниями США и других стран оценивает возможности обеспечения своих дата-центров электричеством, вырабатываемым АЭС, передает Bloomberg.

"В США на рынках с жестким регулированием, где у нас нет возможности напрямую закупать электроэнергию, мы сотрудничаем с партнерами из числа распределительных компаний, генерирующими компаниями, чтобы вместе понять, как использовать в энергообеспечении эти новые технологии, в том числе, возможно, атомную энергетику", - заявила глобальный руководитель энергообеспечения центров обработки данных (ЦОД) Google Аманда Петерсон Корио.

При этом она не исключила возможности использования атомной энергетики в таких странах, как Япония.

По словам Корио, Google думает о долгосрочном росте, поэтому для нее критически важно круглосуточное, бесперебойное энергоснабжение.

Другие технологические гиганты, включая Microsoft и Amazon, уже рассматривают АЭС как стабильный источник низкоуглеродной энергии для удовлетворения растущих потребностей своих ЦОД и сокращения выбросов за счет снижения зависимости от ископаемого топлива.

В частности, Microsoft договорилась о поставках электричества с закрытой ранее АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании, а Amazon недавно купила в том же штате снабжаемый атомной энергией дата-центр.

ЦОД требуют больших объемов электроэнергии в том числе в связи с высокой популярностью искусственного интеллекта (ИИ).

Amazon Google Microsoft АЭС США Япония Аманда Петерсон Корио
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