Positive Technologies ждет кратного роста рынка услуг кибербезопасности в Белоруссии

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российская "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) оценивает актуальную емкость белорусского рынка услуг кибербезопасности минимум в $100 млн и рассчитывает на его значительный рост.

"Ориентировочная емкость белорусского рынка составляет (как минимум - ИФ) около $100 млн", - сообщил в Минске журналистам заместитель коммерческого директора компании Дмитрий Сивоконь.

"В целом рынок инфобезопасности растет чуть быстрее рынка IT в целом. К сожалению, этой цифры пока недостаточно. Мы рассчитываем на кратный рост", - сказал он, подчеркнув, что компания намерена увеличивать присутствие на белорусском рынке "не столько за счет того, что мы будем отнимать чью-то долю рынка, мы рассчитываем на то, что объем рынка будет увеличиваться".

Сивоконь сообщил, что в настоящее время число заказчиков продуктов Positive Technologies в Белоруссии насчитывает более 50. "У нас есть и государственные, и коммерческие структуры. Потому что сейчас вопрос кибербезопасности касается практически каждой организации, у которой есть доступ в интернет", - отметил он, добавив, что "они используют весь основной стек наших технологий".

"В целом мы видим рост по всем нашим продуктам, и рассчитываем, что будем кратно расти, так же, как мы растем в Российской Федерации", - отметил заместитель коммерческого директора.

"Мы сейчас здесь (в Белоруссии - ИФ) видим свою команду в трех направлениях - это sales-блок, партнерский блок и инженерная поддержка", сказал Сивоконь, отвечая на вопрос о возможности открытия офиса в Минске.

"Мы в ближайшее время планируем усиление. Имеется ввиду, по человеческому капиталу. Количество наших представителей здесь будет расти. Это напрямую связано с ростом потребности", - добавил он.

Дальнейшие шаги компания будет принимать после анализа ситуации. "В дальнейшем это может привести к открытию офиса (в Минске - ИФ) или какому-то еще решению", - заключил Сивоконь.

Positive Technologies работает в России, а также на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии. Головная компания группы - ПАО "Группа Позитив" находится под санкциями США и ЕС. Акции ПАО торгуются на Московской бирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. В настоящее время free float "Группы Позитив" составляет 17,2%. Основными акционерами компании являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,92%) и Юрий Максимов (51,88%).

Выручка "Группы Позитив" по МСФО за 2022 год составила 13,8 млрд рублей, объем продаж ("отгрузки" - передачи права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) - 14,5 млрд рублей, чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) - 5 млрд рублей.