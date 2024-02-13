Электронную подпись для юрлиц и ИП стало можно оформить по биометрии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись полностью дистанционно с помощью данных из Единой биометрической системы (ЕБС), говорится в сообщении Минцифры РФ.

В министерстве уточнили, что новый сервис заработал в личных кабинетах юрлица и ИП на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Для создания подписи необходимы учётная запись юрлица или ИП на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслугах), личный кабинет на сайте ФНС, а также подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС).

"Такой подписью можно подписывать документы и отчёты для ФНС, договоры и справки для внешнего и внутреннего документооборота организации, для участия в госзакупках", - говорится в сообщении.

В Минцифры подчеркнули, что оформление электронной подписи по биометрии - исключительно добровольное, альтернативные способы её получения сохраняются.

"Чтобы электронные документы от лица организации или ИП смогли подписывать сотрудники, им необходимо оформить электронную подпись физлица и машиночитаемую доверенность", - добавили в министерстве.

Единая биометрическая система - это государственная цифровая платформа, которая позволяет человеку проходить удаленную идентификацию по биометрическим данным (лицу и голосу) для получения различных услуг дистанционно или очно.