В России проведут эксперимент по дистанционной регистрации бизнеса с открытием счета

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Проведение эксперимента по реализации комплексной услуги, которая включает в себя электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в кредитной организации, предусматривает направленный в правительство проект постановления, сообщается в материалах на сайте Минфина.

Документ по предоставлению услуги "Старт бизнеса онлайн" подготовлен министерством совместно с ФНС России и другими заинтересованными ведомствами.

Предполагается, что эксперимент продлится до 1 марта 2025 года, срок его начала утвердит правительство.

Участие в нем будет добровольным. Воспользоваться комплексной услугой смогут физлица при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем, одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа.

Эксперимент позволит объединить услуги, оказываемые ФНС, с услугами банков посредством направления документов для открытия счета в банк-участник эксперимента в электронной форме, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития предпринимательской деятельности.

Граждане смогут выбрать банк для открытия расчетного счета бизнеса в процессе подачи документов для госрегистрации бизнеса в электронной форме, получить электронную подпись для нового бизнеса в рамках единого технологического процесса, начать свое дело и пользоваться расчетным счетом в банке.

Услуга будет предоставляется при обращении к электронному сервису ФНС или сервису банка - участника эксперимента.

Предусмотрено применение типовой формы заявления об открытии счета и заключении договора дистанционного банковского обслуживания.

При подготовке документов для регистрации бизнеса заявитель будет выбирать кредитную организацию, где он планирует открыть счет, давать согласие на удаленную выдачу электронной подписи с целью открытия счета и направлять документы, необходимые для регистрации бизнеса и открытия счета, в регистрирующий орган через электронные сервисы ФНС или сервис конкретного банка-участника эксперимента.

Для получения электронной подписи заявителю необходимо будет пройти идентификацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА), или Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных (ЕБС).

Банк открывает счет после получения документов, связанных с регистрацией, и заявления на открытие счета, подписанного электронной подписью юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Проведение эксперимента позволит оценить удобство использования сервиса физическими, юрлицами и ИП, а также определить дополнительный набор государственных и коммерческих услуг, необходимых для старта и развития бизнеса, для их последующего включения в состав сервиса "Старт бизнеса онлайн".