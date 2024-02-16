Apple внедрит генеративный ИИ в платформу для разработчиков

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Apple Inc. внедряет функции генеративного (создающего контент и используемого, например, в ChatGPT - ИФ) искусственного интеллекта (ИИ) в свою платформу для разработки программного обеспечения Xcode, сообщает технологический интернет-ресурс BlackBird.

Сейчас проводится внутреннее тестирование нового функционала. Сделать его доступным для сторонних разработчиков планируется позднее в этом году.

В частности, генеративный ИИ будет помогать пользователям Xcode в написании и тестировании программного кода за счет алгоритмов прогнозирования, основанных на большой языковой модели (такие модели лежат в основе популярных чат-ботов - ИФ).

Кроме того, Apple изучает варианты использования генеративного ИИ в решениях для рядовых пользователей, включая автоматизацию создания плейлистов в стриминговом сервисе Apple Music, усовершенствование слайдшоу в программе для подготовки презентаций Keynote и добавление функций, аналогичных функциям чат-ботов, в инструмент для поиска Spotlight.

Также предполагается, что генеративный ИИ будет интегрирован в новую операционную систему iOS 18, в частности, в голосового помощника Siri.