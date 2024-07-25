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Росбанк вновь столкнулся с проблемами в работе онлайн-сервисов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Росбанк второй раз за эту неделю сообщил о проблемах в работе своих онлайн-сервисов.

"Уважаемые клиенты, некоторые сервисы Росбанка могут работать с перебоями. Уже знаем об этом и работаем над устранением неполадок", - сообщил банк в своем официальном телеграм-канале.

Ранее во вторник и среду ряд крупных российских банков столкнулись с DDоS-атакой, из-за которой клиенты не могли воспользоваться их онлайн-сервисами. Проблемы, в частности, возникли у ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, Райффайзенбанка, Росбанка и РСХБ.

Комментируя DDоS-атаки на банковский сектор, ЦБ сообщил, что непрерывно взаимодействует с финансовыми организациями по вопросам противодействия компьютерным атакам.

"Финансовый сектор длительное время находится в условиях повышенных атак, периодически их интенсивность возрастает. ФинЦЕРТ (группа реагирования на компьютерные инциденты - ИФ) Банка России непрерывно взаимодействует с финансовыми организациями по вопросам противодействия компьютерным атакам и применения мер, направленных на повышение защищенности и отказоустойчивости объектов информационной инфраструктуры, в том числе при осуществлении переводов денежных средств", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе ЦБ.

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