Хинштейн заявил, что политики тоже должны будут регистрировать свои телеграм-каналы в РКН

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Политики, ведущие телеграм-каналы, аудитория которых составляет более 10 тыс. подписчиков, должны будут также регистрировать их в Роскомнадзоре, заявил в понедельник "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Не вижу необходимости делать для депутатов отдельный подход, наоборот, считаю, что депутаты, сенаторы и вообще политики должны своим примером демонстрировать, как это должно работать", - сказал Хинштейн, отвечая на соответствующий вопрос.

Он считает, что никакой особо секретной информации для регистрации телеграм-канала не требуется, нужно "указать номер телефона, к которому канал привязан".

Ранее в понедельник комитет Госдумы по информационной политике одобрил к принятию поправки, дополнительно регулирующие работу телеграм-каналов. Согласно поправкам, владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. будут обязаны подать в РКН сведения о себе в порядке и составе, установленном правительством, сообщал Хинштейн.

Также они будут обязаны не распространять запрещенную информацию.

Согласно поправкам, каналы "10 тыс.+", которые соблюдают законодательство, включаются РКН в перечень и маркируются соцсетью в порядке, установленном правительством.

Для незарегистрированных в перечне РКН каналов "10 тыс.+" устанавливаются следующие запреты: на размещение рекламы; на репост другими каналами их сообщений; на распространение информации о возможных способах финансирования канала и его владельца, пояснял глава комитета.

Согласно поправкам, по умолчанию будет запрещаться получение звонков и сообщений с незнакомых номеров в мессенджерах.

Поправки внесены ко второму чтению проекта закона № 647048-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".