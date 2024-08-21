Иранский парламент одобрил всех предложенных Пезешкианом министров

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Парламент Ирана в среду на голосовании почти полностью утвердил представленный иранским президентом Масудом Пезешкианом состав нового кабинета министров, сообщает "Мехр".

"Иранский меджлис одобрил все кандидатуры в новый кабинет министров", - отмечает агентство.

В частности, Аббас Арагчи, набрав 244 голоса, стал главой МИД Ирана. Должность министра обороны занял Амир Азиз Назирзаде. Бывший руководитель Центрального банка Ирана Абдолнасер Хеммати назначен министром экономики, Мохсен Пакнежад утвержден министром нефти, а МВД возглавил Эскандар Момени. Аббас Алиабади получил должность министра энергетики Ирана.

Накануне президент Ирана выразил надежду, что парламент одобрит всех предложенных им министров.

"Я надеюсь, парламент вынесет вотум доверия всем министрам", - заявил Пезешкиан.

Ранее Пезешкиан направил в парламент список из 19 претендентов на министерские посты. Все они ответили на вопросы членов профильных комитетов парламента Ирана.