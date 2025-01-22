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В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню
фото: Lauren DeCicca/Getty Images

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Число международных туристических прибытий, зарегистрированных во всем мире в 2024 году, составило 1,4 млрд, это 99% от уровня допандемийного 2019 года, сообщает Туристская организация ООН (UN Tourism).

"Прошлый год стал годом восстановление международного туризма после самого серьезного кризиса в истории отрасли. Большинство направлений приняли больше иностранных туристов в 2024 году, чем до пандемии, а их расходы продолжали активно расти. Всего международные поездки совершили 1,4 млрд туристов, что на 11% больше, чем в 2023 году и означает восстановление на 99% к допандемийному уровню", - говорится в сообщении.

В UN Tourism рост связали с высоким спросом на путешествия после пандемии и продолжающимся восстановлением туризма в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Лучшие результаты в восстановлении турпотоков показали Ближний Восток, Европа и Африка.

"Ближний Восток - это регион с самым большим ростом международного туризма после пандемии. В 2024 году здесь зафиксировано 95 млн прибытий туристов, что на 32% больше, чем в 2019 году. Африка в 2024 году приняла на 7% больше туристов, чем в 2019 (74 млн), Европа - на 1%. Европейский континент, куда прибыло 747 млн иностранных туристов или почти половина всего международного потока, остается наиболее привлекательным для туризма регионом мира", - отметила организация.

По данным UN Tourism, все европейские страны превзошли уровень 2019 года за исключением государств Центральной и Восточной Европы.

"Северная и Южная Америки приняли 213 млн туристов, это всего на 3% меньше, чем в 2019 году. В Карибском бассейне и Центральной Америке допандемийный уровень уже превышен. Азиатско-Тихоокеанский регион продолжает восстанавливать международные турпотоки. В 2024 году он принял 316 миллионов туристов, это 87% от уровня 2019 года. По сравнению с 2023 годом число прибытий выросло на 33%", - отметили в организации.

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