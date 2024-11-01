Поиск

OpenAI запускает интернет-поиск на базе ChatGPT

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI сообщила, что запускает поисковую систему на основе своего чат-бота ChatGPT.

На первом этапе поиск будет доступен пользователям ChatGPT, оформившим платную подписку, а затем - остальным.

В июле компания сообщила, что тестирует "временный прототип" новых функций интернет-поиска с использованием моделей искусственного интеллекта (ИИ). Доступ к прототипу был открыт небольшой группе пользователей и издателей.

OpenAI отмечает, что поисковая система создавалась при поддержке ее новостных партнеров, включая AP и News Corp..

Предполагается, что ChatGPT теперь сможет отвечать на вопросы о текущих событиях, информации о которых не было в его обучающем корпусе.

News Corp OpenAI ChatGPT США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума в ноябре рассмотрит проект о запрете дискриминации российских приложений в App Store

"Сканер безопасности" выявил более 26 тыс. критических уязвимостей в рунете

В России заблокированы 197 VPN-сервисов

В России заблокированы 197 VPN-сервисов

Роскомнадзор зафиксировал падение трафика YouTube в РФ

МИД перенес брифинг Захаровой из-за DDos-атаки

IT-траты российского финсектора в 2023 году выросли на 13%, до 896 млрд рублей

Курс биткойна обновил максимум с июля

Курс биткойна обновил максимум с июля

Amazon представил первый Kindle с цветным экраном

Telegram оштрафован на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенный в РФ контент

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов

Роскомнадзор сообщил об удалении сервисом Steam всех запрещенных в РФ материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });