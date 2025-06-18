Поиск

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut
Lada Azimut
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) ряд новинок, главной из которых стал новый кроссовер на платформе Lada Vesta под названием Lada Azimut, который ранее анонсировался под рабочим названием Lada B+ Cross, передал корреспондент "Интерфакса".

Название автомобиля было выбрано на открытом конкурсе среди почти 50-тысячной команды сотрудников "АвтоВАЗа". В компании отмечают, что оно отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением, новыми местами и открытиями.

Экономика"АвтоВАЗ" пока не откажется от Lada Granta в пользу новой Lada IskraЧитать подробнее

"Lada Azimut - первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке. Процесс его создания занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства", - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на презентации модели.

Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 л и 1,8 л и мощностью 120 л.с. и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии - шестиступенчатая "механика" и вариатор. Как отмечают в "АвтоВАЗе", в перспективе автомобиль также получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.

Новый автовазовский кроссовер, как заявляют в пресс-службе концерна, "станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте" за счет дизайна, адаптации к российским условиям, вместительности и доступности обслуживания.

Lada Azimut разработан российскими специалистами - от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели. Для запуска этой модели была создана почти тысяча оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску.

"Команда "АвтоВАЗа" очень много вложила в этот автомобиль и очень сильно надеется на его продвижение. Особенно это касается стилистов, потому что весь облик автомобиля был разработан нашей молодой командой дизайнеров под руководством Николая Суслова, нашего главного дизайнера. Они очень надеются, что внешнее восприятие этого автомобиля достаточно характерное, во многом наполненное идеями архитектурного конструктивизма, современных гаджетов, она будет воспринята широким кругом наших потребителей разного возраста и разной жизненной направленности", - сказал на церемонии запуска модели исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии "АвтоВАЗа" Евгений Шмелев.

Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год.

Экономика"АвтоВАЗ" начнет выпуск линейки LCV под новым брендом SKMЧитать подробнее

Помимо Lada Azimut руководители "АвтоВАЗа" также представили обновленную версию внедорожника Lada Niva Travel c новым 1,8-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. в рестайлинговой версии. Под новый мотор была адаптирована трансмиссия, в подвеске появился новый стабилизатор поперечной устойчивости. Серийное производство новой Lada Niva Travel планируется начать в IV квартале текущего года.

Кроме этих двух автомобилей "АвтоВАЗ" выставил рядом со зданием "Экспофорума", где проходит ПМЭФ-2025, уже запущенный в производство в конце прошлого года удлиненный седан Lada Aura в ливрее такси.

"Автомобиль Lada Aura, уже хорошо знакомый участникам форума, представлен здесь в такой яркой окраске, в ливрее такси, как раз буквально через пару месяцев после принятия и подписания президентом нашей страны закона о (локализации - ИФ) такси. Мы уверены, что этот автомобиль, который уже активно используется и в управлении делами президента, и в гараже особого назначения, и нашими федеральными и региональными органами исполнительной власти, заслужит любовь и масштабное применение в таксопарках на территории всей нашей страны", - сказал Соколов, комментируя представленный облик автовазовской модели.

АвтоВАЗ Lada Azimut ПМЭФ Максим Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Спутники зафиксировали разрушения на ракетной базе на северо-западе Ирана

В "Домодедово" заявили, что долг перед ФНС носил технический характер и уже погашен

Иран нарастил экспорт нефти на 44% после удара Израиля

Нефть Brent слабо дешевеет и торгуется у $76,3 за баррель

ПМЭФ-2025

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике

Путин на ПМЭФ даст оценку текущей ситуации в российской и мировой экономике
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана218 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6575 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе425 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });