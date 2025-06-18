"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut

Lada Azimut Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) ряд новинок, главной из которых стал новый кроссовер на платформе Lada Vesta под названием Lada Azimut, который ранее анонсировался под рабочим названием Lada B+ Cross, передал корреспондент "Интерфакса".

Название автомобиля было выбрано на открытом конкурсе среди почти 50-тысячной команды сотрудников "АвтоВАЗа". В компании отмечают, что оно отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением, новыми местами и открытиями.

"Lada Azimut - первый за практически три десятилетия новый кроссовер в нашей линейке. Процесс его создания занял три года, за которые мы полностью обеспечили технологический суверенитет как конструкции автомобиля, так и его производства", - отметил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов на презентации модели.

Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 л и 1,8 л и мощностью 120 л.с. и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии - шестиступенчатая "механика" и вариатор. Как отмечают в "АвтоВАЗе", в перспективе автомобиль также получит новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с классической автоматической коробкой передач.

Новый автовазовский кроссовер, как заявляют в пресс-службе концерна, "станет лучшим предложением в соотношении цена/качество в своем сегменте" за счет дизайна, адаптации к российским условиям, вместительности и доступности обслуживания.

Lada Azimut разработан российскими специалистами - от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования, производства и настройки всех систем, функций и ходовых качеств модели. Для запуска этой модели была создана почти тысяча оригинальных узлов и деталей, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску.

"Команда "АвтоВАЗа" очень много вложила в этот автомобиль и очень сильно надеется на его продвижение. Особенно это касается стилистов, потому что весь облик автомобиля был разработан нашей молодой командой дизайнеров под руководством Николая Суслова, нашего главного дизайнера. Они очень надеются, что внешнее восприятие этого автомобиля достаточно характерное, во многом наполненное идеями архитектурного конструктивизма, современных гаджетов, она будет воспринята широким кругом наших потребителей разного возраста и разной жизненной направленности", - сказал на церемонии запуска модели исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии "АвтоВАЗа" Евгений Шмелев.

Серийное производство Lada Azimut запланировано на 2026 год.

Помимо Lada Azimut руководители "АвтоВАЗа" также представили обновленную версию внедорожника Lada Niva Travel c новым 1,8-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л.с. в рестайлинговой версии. Под новый мотор была адаптирована трансмиссия, в подвеске появился новый стабилизатор поперечной устойчивости. Серийное производство новой Lada Niva Travel планируется начать в IV квартале текущего года.

Кроме этих двух автомобилей "АвтоВАЗ" выставил рядом со зданием "Экспофорума", где проходит ПМЭФ-2025, уже запущенный в производство в конце прошлого года удлиненный седан Lada Aura в ливрее такси.

"Автомобиль Lada Aura, уже хорошо знакомый участникам форума, представлен здесь в такой яркой окраске, в ливрее такси, как раз буквально через пару месяцев после принятия и подписания президентом нашей страны закона о (локализации - ИФ) такси. Мы уверены, что этот автомобиль, который уже активно используется и в управлении делами президента, и в гараже особого назначения, и нашими федеральными и региональными органами исполнительной власти, заслужит любовь и масштабное применение в таксопарках на территории всей нашей страны", - сказал Соколов, комментируя представленный облик автовазовской модели.