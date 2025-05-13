Дума приняла закон о локализации такси, добавив в него отсрочку для Сибири

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении резонансный закон № 481272-8 о локализации автомобилей такси. Депутаты отдельно проголосовали за новую редакцию ключевого пункта принятых поправок - в нее была добавлена отсрочка вступления новых норм в силу для Сибирского федерального округа до марта 2028 года.

Одобренная инициатива вносит изменения в федеральный закон об организации перевозок легковым такси (580-ФЗ), который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Законопроект в ноябре 2023 года в парламент внесли председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Первое чтение законопроект прошел еще в январе 2024 года и после долго был без движения. Против инициативы выступили представители бизнеса и различные объединения, которые указывали на то, что введение требований к легковым такси замедлит обновление автопарков, создаст проблемы для самозанятых водителей.

Изначально предполагалось установить требование, согласно которому для получения разрешения на работу в такси с 1 октября 2025 года легковой автомобиль должен быть признан локально произведенным, то есть соответствующим уровню локализации не менее 3,2 тыс. локализационных баллов, что сейчас соответствует планке допуска автомобилей к госзакупкам в России. Представители бизнеса неоднократно обращали внимание, что таким высоким требованиям будут фактически соответствовать лишь модели "АвтоВАЗа", а также ограниченный перечень менее массовых марок, выпускаемых в стране.

Ко второму чтению законопроект был доработан. Вступление в силу обязательных требований по локализации автомобилей такси было сдвинуто на 1 января 2033 года. При этом с 1 марта 2026 года было предложено ввести другие критерии, которым должны соответствовать допускаемые для работы в такси автомобили.

Так, в такси с 1 марта 2026 года было предложено допустить как машины, произведенные в рамках "новых" специнвестконтрактов (СПИК, заключенные с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года), так и в рамках специнвестконтрактов, которые были заключены в период до 1 марта 2022 года и в которых появились новые инвесторы, ранее числившиеся инвесторами или привлеченными лицами в других СПИК. Кроме того, в такси с 1 марта 2026 года решено было также допускать и автомобили, произведенные в рамках "новых" СПИК, которые были заключены после 1 марта 2025 года или которые подверглись после 1 марта 2025 года изменениям и по решению правительства были допущены к использованию в такси.

Действие новых требований к автомобилям такси было решено временно не распространять для Калининградской области (до 1 марта 2028 года) и для Дальнего Востока (до 1 марта 2030 года).

Депутаты 13 мая отдельно проголосовав за новую редакцию ключевого, четвертого, пункта таблицы принятых поправок. В этом пункте и были приведены описанные выше критерии допуска автомобилей для работы в такси. В нем же содержались и отсрочки для Калининградской области и Дальнего Востока.

"Когда мы изучали Сибирский федеральный округ, то увидели, что перевозки там приблизительно так же осуществляются, как в Калининградской области. Поэтому я этой поправкой предлагаю, чтобы в Сибирском федеральном округе закон вступал в силу с 1 марта 2028 года, как и в Калининградской области. А в Дальневосточном федеральном округе - с 1 марта 2030 года. Мы должны понимать, что на Дальнем Востоке есть автомобили с правым рулем, что запчасти там дорого привозить", - сообщил в ходе своего доклада председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы Евгений Москвичев.