Поиск

В Москве создадут рабочую группу по борьбе с квартирными мошенниками

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве МВД, Росреестр и участники рынка недвижимости создадут рабочую группу по борьбе с мошенниками в части имущества в Москве.

"В Следственном департаменте МВД России на встрече органов власти и профессиональных участников рынка недвижимости по вопросу противодействия обману собственников и незаконному обороту имущества было принято решение о создании специальной рабочей группы по предотвращению сделок с лицами, находящимися под влиянием злоумышленников", - сообщили в столичном управлении Росреестра.

Участники встречи обсудили механизмы влияния мошенников на граждан, способы взаимодействия риелторского сообщества, Росреестра и других органов власти по недопущению ничтожных сделок, а также методы противодействия обманным действиям.

"Новые способы обмануть или вынудить человека совершить ту или иную сделку появляются ежедневно, и попасться на мошенничество может как опытный человек, так и социально незащищенные граждане. Поэтому для защиты прав собственников вопрос продажи имущества под влиянием мошенников находится в особом фокусе столичного управления", - подчеркнул заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Евгений Дмитриев.

Основными задачами группы будет создание механизмов, определяющих мошеннические сделки, а также разработка единых стандартов и памяток для всех участников рынка.

Вопрос противодействия мошенничеству с жильем поднимается не впервые. Недавно зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева предложила на семь дней блокировать средства от продажи недвижимости для проверки действительности сделки. Депутат сказала председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, что готова разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Ранее россиянам предоставили возможность запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги". Посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без согласия владельца объекта. Летом столичный Росреестр сообщал, что москвичи стали на 50% чаще запрещать сделки со своей недвижимостью.

МВД Росреестр Евгений Дмитриев Москва Госдума Светлана Разворотнева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

Солнечная погода будет в Москве в самый короткий день в году

В Москве заработали елочные базары

В Москве заработали елочные базары

В Москве загруженность дорог выросла до 9 баллов

Поезда на зеленой ветке метро Москвы следуют с увеличенными интервалами

Источник сообщил, что пожар на колокольне Троице-Сергиевой лавры не угрожает иконе Рублева

В Москве задержали 8 человек, незаконно легализовавших более 1 тыс. мигрантов

Ветер с порывами до 15 м/с ожидается в Москве

В Москве в среду похолодает до минус 16 градусов

Снег и сильный ветер продлятся в Москве до утра вторника, возможна гололедица

Снег и сильный ветер продлятся в Москве до утра вторника, возможна гололедица
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов175 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2068 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России35 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });