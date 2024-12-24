В Москве создадут рабочую группу по борьбе с квартирными мошенниками

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве МВД, Росреестр и участники рынка недвижимости создадут рабочую группу по борьбе с мошенниками в части имущества в Москве.

"В Следственном департаменте МВД России на встрече органов власти и профессиональных участников рынка недвижимости по вопросу противодействия обману собственников и незаконному обороту имущества было принято решение о создании специальной рабочей группы по предотвращению сделок с лицами, находящимися под влиянием злоумышленников", - сообщили в столичном управлении Росреестра.

Участники встречи обсудили механизмы влияния мошенников на граждан, способы взаимодействия риелторского сообщества, Росреестра и других органов власти по недопущению ничтожных сделок, а также методы противодействия обманным действиям.

"Новые способы обмануть или вынудить человека совершить ту или иную сделку появляются ежедневно, и попасться на мошенничество может как опытный человек, так и социально незащищенные граждане. Поэтому для защиты прав собственников вопрос продажи имущества под влиянием мошенников находится в особом фокусе столичного управления", - подчеркнул заместитель руководителя управления Росреестра по Москве Евгений Дмитриев.

Основными задачами группы будет создание механизмов, определяющих мошеннические сделки, а также разработка единых стандартов и памяток для всех участников рынка.

Вопрос противодействия мошенничеству с жильем поднимается не впервые. Недавно зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева предложила на семь дней блокировать средства от продажи недвижимости для проверки действительности сделки. Депутат сказала председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, что готова разработать и внести в Госдуму соответствующий законопроект.

Ранее россиянам предоставили возможность запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги". Посредники, действующие по доверенности, не смогут заключить сделку без согласия владельца объекта. Летом столичный Росреестр сообщал, что москвичи стали на 50% чаще запрещать сделки со своей недвижимостью.