Собянин вручил медали "За спасение погибавших" двум ученикам школы №1574

Андрей Горбунов и Тимур Гуреев награждены за спасение людей в Crocus City Hall

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города в Белом зале столичной мэрии. Среди награжденных ученики школы №1574 Андрей Горбунов и Тимур Гуреев.

Они получили медали "За спасение погибавших" за смелые и решительные действия при спасении людей 22 марта 2024 года в концертном зале Crocus City Hall.

Большой группе москвичей присвоены почетные звания: "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", а также вручены почетные грамоты и объявлены благодарности президента Российской Федерации.

Кроме того, москвичи удостоены почетного знака "Заслуженный учитель города Москвы" и почетных званий "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный работник туризма города Москвы", "Почетный работник транспорта города Москвы".