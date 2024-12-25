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Суд в РФ назначил три года подданному Нидерландов за нападение на полицейского

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил три года колонии общего режима подданному Нидерландов Харри Йоханнесу ван Вурдену за применение насилия к полицейскому, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Осужденный, находившийся под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда.

Фигурант признан виновным по статье о применении опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). В ходе прений сторон гособвинение запрашивало для Ван Вурдена три года лишения свободы условно.

Иностранец был помещен под домашний арест в октябре 2024 года.

Нидерландец в районе станции метро "Смоленская" в Москве ударил по лицу полицейского из-за замечания по поводу сбитого дорожного знака, после чего был задержан.

Москва Хамовнический суд Нидерланды
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