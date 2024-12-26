Власти Москвы пока не собираются ограничивать работу мигрантов в такси

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве пока не планируется вводить ограничения на работу мигрантов в такси, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы пока никаких ограничений вводить не планируем, работаем в рамках действующего федерального законодательства", - ответил он на соответствующий вопрос.

Он назвал ранее принятый закон о такси "одним из крайне полезных для отрасли такси", так как у регионов появилась возможность проводить тестирование на знание русского языка и города.

"У нас уже началось, программа пока добровольного тестирования на знание города, которую мы разработали вместе с институтом русского языка, - специальные тесты, которые позволяют оценить качество знаний водителя такси, в первую очередь русского языка, и возможности общаться с пассажиром на простые темы, которые требуются для качественного, нормального обслуживания москвичей и гостей столицы", - добавил Ликсутов.

Заммэра уточнил, что уже открыты пункты тестирования, тесты также можно будет сдать онлайн, при этом возможность того, что другой человек сможет сдать экзамен за водителя, исключена.

"В Москве есть дефицит водителей как такси, так и наземного городского транспорта (...), поэтому мы стараемся создать максимально комфортные условия для всех без исключения профессиональных водителей", - отметил Ликсутов.