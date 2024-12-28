В Москве по 8 января введут ограничения для каршеринга в зонах праздничных мероприятий

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Для бесперебойного движения городского транспорта начало и завершение поездок на автомобилях каршеринга в зонах проведения праздничных мероприятий будет ограничено с 29 декабря по 8 января, сообщили в столичном департаменте транспорта в субботу.

В телеграм-канале департамента уточняется, что перекрытия будут действовать в центре и рядом с площадками "Путешествие в Рождество".

С 29 декабря по 8 января в столице каждый день будут работать более 90 тыс. легковых такси, отметили в ведомстве.