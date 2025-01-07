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Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Владимир Путин во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Рождеством Христовым отметил огромную роль Русской православной церкви в деле единения народа.

"В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Путин отметил "огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия", которую играют РПЦ и другие христианские конфессии России.

"Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании", - добавил он.

"Эта многогранная, востребованная работа достойна самого глубокого признания", - подчеркнул президент.

В этом году Владимир Путин встречает Рождество Христово в храме Георгия Победоносца на Поклонной Горе в Москве.

Владимир Путин РПЦ Рождество
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