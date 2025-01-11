Сильная гололедица ожидается в Москве до утра воскресенья
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства предупредил о сильной гололедице, которая ожидается до утра воскресенья в некоторых районах столицы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 12 января в столице местами ожидаются налипание мокрого снега, голололед, сильная гололедица", - говорится в сообщении.
Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.