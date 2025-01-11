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Сильная гололедица ожидается в Москве до утра воскресенья

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства предупредил о сильной гололедице, которая ожидается до утра воскресенья в некоторых районах столицы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 12 января в столице местами ожидаются налипание мокрого снега, голололед, сильная гололедица", - говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москва
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