Сильная гололедица ожидается в Москве до утра воскресенья

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Комплекс городского хозяйства предупредил о сильной гололедице, которая ожидается до утра воскресенья в некоторых районах столицы.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 12 января в столице местами ожидаются налипание мокрого снега, голололед, сильная гололедица", - говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.