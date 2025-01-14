Снегопад и гололедица ожидаются в Москве во вторник

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В мэрии Москвы, ссылаясь на метеопрогноз, предупредили о снегопаде в течение вторника и о возможной гололедице, и призвали пешеходов и автомобилистов быть осторожными на тротуарах и дорогах.

"Прирост свежевыпавшего снега может составить более 4 см. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", - сообщил через пресс-службу комплекса городского хозяйства заммэра города Петр Бирюков.

Центр организации дорожного движения через пресс-службу Департамента транспорта также сообщил о снегопаде и призвал водителей пересесть на городской транспорт.

По данным ЦОДДа, движение затруднено на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на внешней стороне МКАД в районе Новорижской эстакады и на внешней стороне Садового кольца от улицы Садовая-Спасская до улицы Садовая-Каретная.

Во второй половине дня эксперты прогнозируют локальные затруднения на Ленинградском шоссе по направлению в область, на ТТК в районе Рижской эстакады и на Садовом кольце в районе Таганской площади. Автомобилистам рекомендуют отложить поездки по городу вечером до 19:00.