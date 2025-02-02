Пожар произошел на складе на северо-востоке Москвы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на складе на северо-востоке Москвы в 7-м проезде Марьиной Рощи, сообщает МЧС России в воскресенье.

Площадь возгорания - 150 квадратных метров, говорится в сообщении.

На месте работают 53 специалиста и 14 единиц техники. "Информации о пострадавших не поступало", - сообщает МЧС.

В столичной прокуратуре сообщили о частичном обрушение кровли строения. Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.