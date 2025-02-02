Пожар на складе в Москве потушен

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Марьиной Роще на северо-востоке Москвы, сообщает МЧС РФ.

"Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Москве. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в 3-м проезде Марьиной Рощи загорелся склад на 150 кв. м, обрушилась кровля строения. Позднее МЧС проинформировало о локализации пожара на 250 кв. м. По данным ведомства, никто не пострадал.

В борьбе с огнем был задействован пожарный поезд, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.