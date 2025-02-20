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Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен

Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Возгорание в административном здании на Варшавском шоссе в Москве ликвидировано, сообщает МЧС РФ.

"Принятыми мерами пожар полностью ликвидирован на площади 1500 кв. м", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что при ликвидации пожара были задействованы 137 человек, 40 единиц техники, в том числе авиация Московского авиационного центра - вертолеты Ка32 и Ми-26.

Информации о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

Пожар в здании на Варшавском шоссе, д. 125, к. 3 возник в среду вечером.

МЧС РФ Варшавское шоссе Москва
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