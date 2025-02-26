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В Москве увеличат количество бюджетных мест в колледжах для выпускников 9-х классов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в новом учебным году количество бюджетных мест в городских колледжах для выпускников девятых классов будет увеличено по потребности, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

"Приемная кампания 2024 года показала растущий интерес девятиклассников к среднему профессиональному образованию. Выделенные 16 тысяч дополнительных целевых мест были заполнены на 100%. Студентами колледжей стали в 2 раза больше девятиклассников - порядка 36 тыс. человек (...) Учитывая эту тенденцию, в 2025 году правительство Москвы приняло решение увеличить количество бюджетных мест в городских колледжах для выпускников 9-х классов по потребности", - говорится в сообщении.

Среди самых востребованных направлений в столичных колледжах в 2024 году стали информационные технологии и программирование, графический дизайн, поварское и кондитерское дело, туризм и гостеприимство. Также растет спрос абитуриентов на специальности в области финансов и торговли, образования и социальной сферы.

В мэрии отметили, что традиционно по окончании 9-го класса многие выпускники выбирают продолжение учебы в колледже, что позволяет им в короткие сроки получить востребованную профессию и начать самостоятельную жизнь. Более 75% вакансий на московском рынке труда ориентированы на специалистов со средним профессиональным образованием. Доля выпускников городских колледжей, получающих работу по специальности, составляет 95%.

Москва
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