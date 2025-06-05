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Власти Москвы намерены увеличить число бюджетных мест в колледжах для школьников

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Москва планирует увеличить на 3 тыс. количество бюджетных мест в колледжах, в ближайшее время будут заключены соглашения с частным образовательными учреждениями, а также вузами, в составе которых есть колледжи, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы бы не просто хотели, чтобы каждый московский ребенок получил бесплатное место в колледже. Мы бы хотели, чтобы оно максимально соответствовало его интересам. Поэтому не останавливаемся только на столичных бюджетных местах. Сейчас на финишной прямой находится заключение соглашения с федеральными вузами, в составе которых есть колледжи, а также с крупными частными провайдерами. Так, планируется обеспечить еще 3 тыс. мест", - сказала Ракова в интервью "Известиям".

По ее словам, московские власти сделали упор на те направления, которые пользуются популярностью. "Это медицинские сестры - их будет готовить Первый Мед (Сеченовский университет). Это IT-специалисты, пожарные, полицейские, учителя младших классов и специалисты по коррекционной педагогике. Я надеюсь, что мы сможем помочь ребятам найти свое место в жизни и выбрать профессию по душе", - пояснила вице-мэр.

Ракова отметила, что на сегодняшний день открыто 43 тыс. бюджетных мест в столичных колледжах. По словам заммэра, на данный момент 40 тыс. девятиклассников приняли для себя решение сдавать два экзамена и идти в колледж.

В 2025 году столичные девятиклассники, которые поступают в колледжи, могут сдать только два обязательных экзамена - по русскому языку и математике - вместо четырех. Школьники, которые планируют продолжить обучение в десятом классе, по-прежнему должны сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным дисциплинам и двум по выбору.

Анастасия Ракова Москва
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