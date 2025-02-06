Комитет Думы одобрил законопроект о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по просвещению рекомендовал поддержать в первом чтении законопроект об экспериментальной сдаче Основного госэкзамена по русскому языку и математике в пяти регионах, сообщили в комитете.

Законопроект предполагает обязательную сдачу после 9 класса только двух предметов: русского языка и математики в Москве, Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии - Алании.

"Мы рассчитываем, что 11 февраля Госдума рассмотрит в первом чтении этот проект закона", - сказала председатель комитета по просвещению Ирина Белых (фракция "Единая Россия") журналистам.

"В соответствии с нормой законопроекта для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам - "Русский язык" и "Математика", а не по четырем, как это предусмотрено действующим порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект в парламент внесли депутаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России - За правду".