В Серпухове потушили пожар на нефтебазе после падения БПЛА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Серпуховском округе потушили пожар на территории нефтебазы, который начался после падения беспилотника, обошлось без пострадавших, сообщил в Telegram врио главы городского округа Алексей Шимко.

"Сегодня утром Московская область подверглась массовой атаке БПЛА. В 09:29 один из дронов упал на территории Серпухова (нефтебаза). Пожар был быстро ликвидирован, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано", - написал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 11 марта была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, были сбиты 74 дрона.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского округа, Подольска, Электростали и Котельников.