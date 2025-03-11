Беспилотный поезд в метро Москвы на первом этапе будет выходить на линию ночью

Поезд будет курсировать с машинистом и без пассажиров

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На первом стартовом этапе беспилотный поезд столичного метрополитена будет выходить на линию с машинистом и без пассажиров, только в ночное время, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы только приступим в этом году к началу длинного пути перевода метрополитена в беспилотный режим. Это будет движение поезда с машинистом и без пассажиров. Это только такой стартовый первый этап, еще раз повторю, достаточно длинного пути, очень непростого с учетом высокой интенсивности движения. На первом этапе поезд будет выходить в ночное время, чтобы не мешать обычной работе метрополитена", - сказал Ликсутов журналистам во вторник.

Он уточнил, что это будет специально дооборудованный поезд "Москва-2020".

Ликсутов напомнил, что беспилотный трамвай уже в этом году пройдет финальную стадию специального правового режима.

Столичный департамент транспорта 27 февраля сообщил о подготовке к первому этапу запуска беспилотного поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена.

Для организации беспилотного движения на БКЛ создадут технологическую сеть пятого поколения (5G), это позволит обеспечить надежную и сверхбыструю связь для взаимодействия с инфраструктурой.

21 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый беспилотный поезд могут запустить на Большой кольцевой линии уже в 2025 году.