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Пробки в Москве достигали 7 баллов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы советует в течение дня использовать городской транспорт из-за затруднений в движении, вызванных снегопадом. По данным "Яндекс.Карт", загруженность дорог утром достигала 7 баллов.

"В Москве местами идет снег (...). В течение дня для поездок по городу используйте метро. Средняя скорость движения в городе - 25 км/ч", - сообщил в 8:52 дептранс.

Интенсивное движение в настоящий момент на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, а также на Ленинградском и Дмитровском шоссе по направлению в центр.

На Ленинградском шоссе утром столкнулись несколько автомобилей у дома 16 а, строение 4. Это затруднило движение в сторону центра на 2,6 км.

Кроме того, на внешней стороне 75-го км МКАД около 6 утра также произошло ДТП с несколькими автомобилями, а затем несколько машин столкнулись на внешней стороне 67-го км МКАД.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на внутренней стороне МКАД в районе Варшавского шоссе, внешней стороне Третьего транспортного кольца от Рижской до Савеловской эстакады, а также на Садовом кольце в районе Таганской площади.

Если поездок на машине не избежать, в дептрансе рекомендуют водителям отложить их на более позднее время - после 19:00. На движение могут повлиять низкие скорости из-за погодных условий, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

Дептранс МКАД Москва
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