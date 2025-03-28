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"Метровагонмаш" начал служебное расследование ЧП с поездом на БКЛ в Москве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Представители предприятия "Метровагонмаш" и эксплуатирующей организации начали служебное расследования для выяснения причин инцидента с поездом метро на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии (БКЛ) в московском метро, перед выходом на линию состав был исправен.

"Начато служебное расследование для установления причин случившегося. Данный состав обслуживается компанией-изготовителем по контракту жизненного цикла. Пострадавших нет", - сообщается в пятницу в телеграм-канале предприятия.

Отмечается, что перед выходом на линию поезд был полностью исправен. Он прошел все необходимые проверки обслуживающей организации.

На предприятии добавили, что сотрудники метрополитена позаботились о безопасном выводе пассажиров из состава, угрозы для их безопасности не было.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили журналистам, что "причины инцидента выясняет специальная комиссия".

Ранее в СМИ появилась информация о задымлении на станции "Савеловская" Большой кольцевой линии метро. В департаменте транспорта тогда сообщали о временном увеличении интервалов движения поездов на БКЛ по часовой стрелке для проверки состава, а также о временном закрытии станции "Савеловская" БКЛ и о том, что нет движения от "Электрозаводской" до "Хорошевской" по часовой стрелке. Позже движение на БКЛ было введено в график, станция "Савеловская" открыта.

Москва Метровагонмаш БКЛ Большая кольцевая линия
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