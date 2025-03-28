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В Москве на БКЛ прервано движение от "Электрозаводской" до "Хорошевской"

Пострадавших нет, сообщил Дептранс

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Москве на Большой кольцевой линии метро временно остановлено движение по часовой стрелке от станции "Электрозаводская" до "Хорошевской" для проверки поезда, сообщил Департамент транспорта Москвы.

По его данным, пострадавших нет. Станция "Савеловская" БКЛ временно закрыта, поезда следуют без остановки.

"Данный состав обслуживается компанией изготовителем по контракту жизненного цикла, точные причины установит специальная комиссия", - сообщили в ведомстве об аварийном поезде.

Пассажирам метро рекомендуют объезжать проблемный участок по БКЛ против часовой стрелки, по Кольцевой и радиальным линиям метро.

Ранее 28 марта в пресс-службе московского метрополитена сообщали, что пассажиров высаживали из поезда на станции "Марьина Роща" на Люблинско-Дмитровской линии для проверки состава.

Марьина Роща БКЛ Москва Савеловская Электрозаводская Дептранс Московский метрополитен
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