В Москве не получали из Вашингтона предложений по управлению Запорожской АЭС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Москва не получала от Вашингтона предложений относительно дальнейшей судьбы Запорожской АЭС и ее возможного совместного управления США и Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет, мы не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации "Росатом", под наблюдением персонала МАГАТЭ, который постоянно присутствует на площадке и осуществляет мониторинг. Что если не считать постоянных попыток Украины атаковать станцию и создать ядерную катастрофу в Европе и на Украине, то требования безопасности полностью выполняются. АЭС в надежных руках", - сказал он в интервью телеканалу "Си-Би-Эс".

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Лавров сказал: "Не думаю, что возможны какие-либо изменения".