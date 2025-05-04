Пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажке на юго-западе столицы
Пострадали пять человек, в том числе двое детей, уточнили в МЧС РФ
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве ликвидировано открытое горение, сообщило МЧС РФ в воскресенье.
"Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что в результате пожара два человека погибли и шестеро пострадали.
В воскресенье вечером начался пожар на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами. Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, в доме мог сдетонировать газовый баллон.