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Пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажке на юго-западе столицы

Пострадали пять человек, в том числе двое детей, уточнили в МЧС РФ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В девятиэтажном жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве ликвидировано открытое горение, сообщило МЧС РФ в воскресенье.

"Открытое горение ликвидировано. По уточненным данным, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что в результате пожара два человека погибли и шестеро пострадали.

В воскресенье вечером начался пожар на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. Произошло обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами. Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, в доме мог сдетонировать газовый баллон.

МЧС РФ Москва многоэтажка пожар открытое горение ликвидация
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