В Москве поезда метро "Москва-2026" опробуют в 2025 году

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Новый поезд "Москва-2026" полноценно запустят в столичном метро уже в следующем году, но для этого необходимо проводить пилотные заезды, сообщил Первому каналу заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Поезд Москва-2026, который уже полноценно выйдет в следующем году, но в этом году, чтобы он вышел в следующем, надо проводить большое количество тестов и пилотных заездов", - сказал он.

По его словам, пассажиры увидят новые удобные вещи - и сидения, и освещение.

"Если говорить про обновление всех поездов в московском метрополитене, то московское метро - номер один в мире по темпам обновления парка поездов. Могу сказать, что на сегодняшний день 77% всего парка поездов уже новые в московском метрополитене. А в ближайшие - 2026, 2027 год мы получим по 350 вагонов каждый год", - сообщил заммэра.

15 мая Московский метрополитен отмечает 90-летний юбилей.