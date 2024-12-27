В московском метро новый поезд "Москва-2026" появится в 2025 году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Первая поставка нового поезда "Москва-2026" столичному метрополитену планируется в 2025 году, сообщил телеканалу "Москва 24 заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Следующая у нас большая задача - это обновление парка поездов метрополитена. У нас продолжает поступать поезд серии "Москва 2024", мы работаем уже над поездом "Москва 2026", который должен прийти в следующем году", - сказал он.

По его словам, в первую очередь обновление подвижного состава будет проводиться на Замоскворецкой линии метро, "где наверное еще 2-3 года потребуется, чтобы полностью обновить полномерные вагоны на самый современный подвижной состав".

Ликсутов отметил, что этот новый подвижной состав дает не только качество поездки, но и дополнительное количество мест за счет бестамбурных поездов. "Это бесшумный (транспорт), максимально комфортный, с большим количеством зарядок, огромным количеством LCD-табло для того, чтобы видеть большое количество информации, куда поехать и какие есть события в городе, онлайн-экраны - огромное количество удобной инфраструктуры, к которой уже привыкли москвичи", - пояснил заммэра.