В переходе на станции метро "Таганская" восстановили барельеф со Сталиным

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Восстановленный исторический барельеф, посвященный Победе в Великой Отечественной войне, на котором изображен Иосиф Сталин в окружении людей с цветами, открылся в переходе между станциями метро "Таганская" Кольцевой и Таганско-Краснопресненской линии.

Как ранее сообщали в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, исторический барельеф, который посвящён Победе в Великой Отечественной войне, до 1966 года располагался в торце станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую линию барельеф утратили.

Специалисты воссоздали композицию по архивным фотографиям и документам. Как отмечали в дептрансе, барельеф будет в точности повторять оригинал.