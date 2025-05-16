Власти Москвы отметили сокращение смертельных ДТП на МКАД с начала года на 36%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Москве на МКАД за четыре месяца 2025 года число аварий со смертельным исходом снизилось на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил Департамент транспорта города.

"На дорогах стало безопаснее: на 36% снизилось число погибших в ДТП на МКАД, - сказано в пресс-релизе. - В 2025 году за 4 месяца в авариях погибло 9 человек, а в 2024 году - 14".

Результаты были достигнуты благодаря установке дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД, изменению организации движения на опасных участках и эффективной работе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), объяснили в Дептрансе.