Поиск

Новое понижение температуры начнется в Москве с понедельника

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Теплая майская погода будет в Москве в предстоящие выходные, температура будет подниматься до плюс 23 градусов, однако в понедельник в московский регион вновь придет понижение температуры, в течение недели будут идти дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жителям Москвы и области (нужно) ожидать повышения температуры, хорошей майской погоды, и ожидать понижения температуры. Погода очень разнообразна. Завтра погоду в Москве определяет гребень высокого давления (...), существенных осадков не ожидается, местами небольшой кратковременный дождь. Будет хорошая майская погода. И уже в воскресенье начнет приближаться к Москве область низкого давления, давление будет понижаться, особенно во второй половине дня. И начнется дождь", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу, в субботу ночью в Москве плюс 7 - плюс 9, днем - плюс 20 - плюс 23. Такой температурный фон, как уточнил Вильфанд, будет около и на 1 градус выше нормы: "Настоящая майская погода, конечно, она радует".

В воскресенье температура ночью плюс 10 - плюс 12 градусов. В первой половине дня воздух прогреется до плюс 18 - плюс 20 градусов. Во второй половине дня начнется дождь, по прогнозам выпадет от 3 до 6 мм осадков.

"И дальше все, погода начинает меняться. Ночь в понедельник еще теплая, потому что будет облачно, - плюс 10 - плюс 12 градусов, а дневная температура уже понижается до плюс 13 - плюс 15. И дальше, поскольку в течение всей недели прогнозируется пониженное давление, погода облачная и небольшие кратковременные дожди", - сказал Вильфанд.

Во вторник, пятницу и выходные днем будет около плюс 12 - плюс 17 градусов, в среду и четверг температура немного повысится - до плюс 15 - плюс 19.

"О заморозках можно забыть, ночные температуры плюс 4 - плюс 9 градусов, во вторник плюс 5 - плюс 10, а в последующем опять плюс 4 - плюс 9. Да, заморозков не будет, но такой температурный фон примерно на 3 градуса ниже нормы. Это тоже майская погода, но она в начале мая такая бывает", - добавил Вильфанд.

Москва погода прогноз Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Музее русского импрессионизма пройдет выставка "Русские дикие"

Столичных автомобилистов предупредили о дожде

Столичных автомобилистов предупредили о дожде

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине

Водителям в Москве рекомендовали с утра 12 мая не выезжать на дороги на летней резине

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

Песков заявил, что Украина пыталась сорвать майские праздники в Москве

В центре Москвы открывается движение после Парада Победы

Росавиация сообщила о стабилизации обстановки в аэропортах московского региона

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Погода в Москве в День Победы будет холодной

Кремлевскую набережную и ряд улиц в центре закроют для движения утром 9 мая

Аэропорт Шереметьево возобновил работу

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6376 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2255 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });