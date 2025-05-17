Новое понижение температуры начнется в Москве с понедельника

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Теплая майская погода будет в Москве в предстоящие выходные, температура будет подниматься до плюс 23 градусов, однако в понедельник в московский регион вновь придет понижение температуры, в течение недели будут идти дожди, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жителям Москвы и области (нужно) ожидать повышения температуры, хорошей майской погоды, и ожидать понижения температуры. Погода очень разнообразна. Завтра погоду в Москве определяет гребень высокого давления (...), существенных осадков не ожидается, местами небольшой кратковременный дождь. Будет хорошая майская погода. И уже в воскресенье начнет приближаться к Москве область низкого давления, давление будет понижаться, особенно во второй половине дня. И начнется дождь", - сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу, в субботу ночью в Москве плюс 7 - плюс 9, днем - плюс 20 - плюс 23. Такой температурный фон, как уточнил Вильфанд, будет около и на 1 градус выше нормы: "Настоящая майская погода, конечно, она радует".

В воскресенье температура ночью плюс 10 - плюс 12 градусов. В первой половине дня воздух прогреется до плюс 18 - плюс 20 градусов. Во второй половине дня начнется дождь, по прогнозам выпадет от 3 до 6 мм осадков.

"И дальше все, погода начинает меняться. Ночь в понедельник еще теплая, потому что будет облачно, - плюс 10 - плюс 12 градусов, а дневная температура уже понижается до плюс 13 - плюс 15. И дальше, поскольку в течение всей недели прогнозируется пониженное давление, погода облачная и небольшие кратковременные дожди", - сказал Вильфанд.

Во вторник, пятницу и выходные днем будет около плюс 12 - плюс 17 градусов, в среду и четверг температура немного повысится - до плюс 15 - плюс 19.

"О заморозках можно забыть, ночные температуры плюс 4 - плюс 9 градусов, во вторник плюс 5 - плюс 10, а в последующем опять плюс 4 - плюс 9. Да, заморозков не будет, но такой температурный фон примерно на 3 градуса ниже нормы. Это тоже майская погода, но она в начале мая такая бывает", - добавил Вильфанд.