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Движение на ряде улиц в районе "Лужников" перекроют из-за футбольных матчей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Московский департамент транспорта предупредил о закрытии движения в районе спорткомплекса "Лужники" 1 и 6 июня в связи с проведением футбольных матчей.

Дептранс уточнил в своем телегам-канале, что с 8 утра и до окончания мероприятий движение будет закрыто на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Начиная с 19:00 до окончания матча 1 июня и с 21:00 до завершения мероприятия 6 июня движение будет ограничено на участках улиц: Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-я Фрунзенская, Ефремова, Трубецкая, в Проектируемом проезде № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1 по Комсомольскому проспекту. Также 1 июня с 7:50 до конца матча автобусы не будут заезжать к метро "Спортивная".

На некоторых участках ограничений будет запрещена парковка 1 и 6 июня с 00:01 до окончания мероприятия, добавили в ведомстве.

Москва ЦОДД Лужники
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