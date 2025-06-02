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Власти Москвы предложили заменить монорельс на парковое пространство

Монорельс назван убыточным и ненадежным

Власти Москвы предложили заменить монорельс на парковое пространство
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы предлагают на месте монорельса обустроить круглогодичный парк на высоте 6 метров над землей, голосование по этому предложению началось на портале "Активный гражданин", сообщает Департамент транспорта.

"Монорельс построили больше 20 лет назад, он давно перестал полноценно выполнять транспортную функцию. Плановое обследование выявило его ненадежность, он нуждается в капитальном ремонте. Подвижной состав монорельса вырабатывает свой ресурс: новых поездов не производится, аналоги отсутствуют. Их обновление стоит 20 млрд рублей - как 130 новых вагонов метро. Из-за утраты линии производства потребуется заново начинать ее "с нуля", - говорится в сообщении.

По данным Дептранса, монорельс стабильно убыточен: ежегодные затраты превышают 800 млн рублей, а себестоимость поездки одного пассажира составляет около 1,5 тысячи рублей, почти в 20 раз выше себестоимости поездки на метро.

"Большинство местных жителей строит удобные и быстрые маршруты через новые станции метро и МЦК, выбирает трамваи и автобусы с электробусами, которые частично дублируют трассу монорельса", - отмечается в сообщении.

За сутки монорельсом пользуются менее 2 тысяч человек, по данным Дептранса, в основном это туристы или пассажиры, которые ездят на нем от случая к случаю. "Для сравнения, на канатной дороге ездят 8 тысяч пассажиров в день".

Департамент предлагает дать монорельсу "вторую жизнь", обновив его инфраструктуру и создав парковое пространство.

Предполагается, что вход в парк будет круглосуточным и бесплатным. Из парка будет открываться вид на район ВДНХ и Останкинскую башню.

"Мы с уважением относимся к монорельсу, который долгие годы служил москвичам и гостям столицы, поэтому сможем оставить в парке несколько вагонов на память, сохранив частичку истории для будущих поколений", - говорится в сообщении.

Парковое пространство сможет связать пять районов, в которых проживают 300 тысяч жителей. Посещаемость может составить до 20 тысяч человек в день - это в 10 раз больше, чем пользуются монорельсом в настоящее время, рассчитывают в мэрии.

Новое пространство также сможет связать воедино Парк Яузы, ВДНХ, Ботанический сад, Тимирязевский парк - от одного парка до другого можно будет прогуляться пешком.

Активный гражданин Дептранс Москва монорельс
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