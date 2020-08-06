В Москве запустят голосование о дальнейшей судьбе монорельса

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Пассажиропоток на монорельсе за пять лет снизился более чем в три раза и стал убыточным, заявили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

"Сегодня поступает много вопросов по закрытию монорельса. Мы решили запустить голосование и приглашаем всех жителей Москвы высказать свою точку зрения. Для этого мы в ближайшие дни запустим специальный раздел на Едином транспортном портале. Там мы перечислим все аргументы "за" и "против" и дадим максимально детальную информацию о монорельсе. И дадим возможность вам самим проголосовать. Окончательное решение мы примем, исходя из пожеланий москвичей и здравого смысла", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, за последние годы пассажиропоток монорельса серьезно снизился. "С 4,7 млн пассажиров в 2015 году до 1,5 млн жителей в 2019 году - примерно столько МЦК перевезло всего за три рабочих дня на прошлой неделе. Сейчас монорельс едет раз в полчаса, а загрузка в час пик при этом не превышает 10-12%", - сообщили в департаменте.

Как отметили в ведомстве, монорельс убыточен и при этом не пользуется спросом. "Затраты в размере 800 млн рублей в год при 39 постоянных пассажирах. Многие уже давно пересели на ближайшие станции метро, МЦК, трамваи и электробусы. К тому же, капитального ремонта на монорельсе еще ни разу не было, а он уже необходим. Сейчас для доведения его до нужного состояния понадобится до пяти лет и до 9,5 млрд рублей. Кроме того, таких вагонов, как на монорельсе, нет в производстве ни в России, ни в Европе", - сообщили в пресс-службе.

Московский монорельс состоит из единственной линии, расположенной на северо-востоке столицы. Линия проходит от станции метро "Тимирязевская" до улицы Сергея Эйзенштейна и состоит из шести станций.